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В аэропортах Внуково и Домодедово ввели временные ограничения

Прием и выпуск самолетов в аэропортах осуществляются по согласованию, сообщили в Росавиации.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропортах Внуково и Домодедово, прием и выпуск самолетов осуществляются по согласованию с соответствующими органами. Об этом сообщается в Telegram-канале Росавиации.

«Аэропорты Внуково, Шереметьево и Домодедово. Введены временные ограничения: прием и выпуск воздушных судов осуществляется по согласованию с соответствующими органами. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — говорится в сообщении.

Раннее пресс-служба аэропорта Шереметьево также сообщила о временных ограничениях, которые введены на работу аэропорта.