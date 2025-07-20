В аэропортах Внуково и Домодедово ввели временные ограничения

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропортах Внуково и Домодедово, прием и выпуск самолетов осуществляются по согласованию с соответствующими органами. Об этом сообщается в Telegram-канале Росавиации.