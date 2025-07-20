«Все закрыто». СМИ рассказали, с чем столкнулись россияне в Таиланде

МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Российские туристы в Таиланде оказались без света из-за сильнейшего шторма, пишет Telegram-канал SHOT.
«В Таиланде бушует мощный тропический шторм. Российские туристы оказались без электричества. Практически все пляжи и заведения закрыты», — говорится в сообщении.
Отмечается, что на острове Пхукет мощный ветер сносит крыши с домов и остановок, ломает деревья и рекламные щиты. Туристам приходится сидеть в отелях, в которых нет электричества. Уточняется, что пока непонятно, когда оно появится.
Как отмечает SHOT, есть риск наводнений и схода оползней.