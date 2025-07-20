В Молдавии из-за заморозков пострадал урожай многих видов фруктов

«Весенние заморозки нанесли серьёзный удар по садоводству Молдовы — урожай фруктов в 2025 году оказался под угрозой. Наиболее сильно пострадали абрикосы, персики и нектарины. При этом не только количество, но и качество оставшихся плодов ухудшится из-за влияния низких температур на стадии завязи», — заявил Фэля в эфире телеканала Agro TV.