В Молдавии из-за заморозков пострадал урожай многих видов фруктов

КИШИНЕВ, 20 июл — РИА Новости. Молдавия из-за весенних заморозков останется без абрикосов, персиков и нектаринов, пострадал также урожай яблок и черешни, заявил директор ассоциации Moldova Fruct Юрий Фэля.
«Весенние заморозки нанесли серьёзный удар по садоводству Молдовы — урожай фруктов в 2025 году оказался под угрозой. Наиболее сильно пострадали абрикосы, персики и нектарины. При этом не только количество, но и качество оставшихся плодов ухудшится из-за влияния низких температур на стадии завязи», — заявил Фэля в эфире телеканала Agro TV.
По его словам, урожай абрикосов может составить лишь 15−20% от прошлогоднего уровня, а персики и нектарины фактически полностью утрачены. Также серьезно пострадала черешня — более чем на 60%, а урожай яблок сократится примерно на 40%.
Министерство сельского хозяйства и пищевой промышленности в мае сообщало: весенние заморозки уничтожили более 8650 гектаров садов. Особенно они пострадали в период цветения и формирования плодов. По предварительным оценкам, урожай черешни уменьшится на 55%, абрикосов и слив — на 40−45%.
Ранее ассоциации «Сила фермеров» обращалась к властям с просьбой объявить режим ЧП в области сельского хозяйства из-за заморозков, но их запрос о помощи остался без ответа.