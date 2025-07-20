СК возбудил новое дело против экс-замминистра обороны Попова

МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Следственный комитет возбудил новое уголовное дело по двум эпизодам получения взяток в отношении бывшего заместителя министра обороны РФ Павла Попова, сообщил РИА Новости адвокат Денис Сагач.
«Нас уведомляли о возбуждении дела по данному факту, но обвинение Попову пока что не предъявили», — сказал адвокат.
В настоящее время Попов находится в одной из столичных больниц в тяжелом состоянии.
Сагач уточнил, что Попова подозревают по двум эпизодам: первый связан с предоставлением квартиры для проживания рядом со зданием главка министерства. Так, квартира якобы была выделена бывшему замминистра для безвозмездного проживания представителем подрядной организации, которая производила ремонтные работы в здании военного ведомства.
Второй эпизод — с использованием автомобиля Lexus, который Попову предоставил тот же подрядчик.
Как сообщал «Коммерсантъ», общую сумму полученной им незаконной выгоды следствие оценивает почти в 34 миллиона рублей.
Ранее официальный представитель СК РФ Светлана Петренко сообщила о том, что Попову добавили обвинения в служебном подлоге, превышении должностных полномочий и незаконном обороте оружия. Ранее Попову вменялось мошенничество в особо крупном размере.