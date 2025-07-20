СК возбудил новое дело против экс-замминистра обороны Попова

Сагач уточнил, что Попова подозревают по двум эпизодам: первый связан с предоставлением квартиры для проживания рядом со зданием главка министерства. Так, квартира якобы была выделена бывшему замминистра для безвозмездного проживания представителем подрядной организации, которая производила ремонтные работы в здании военного ведомства.