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СК возбудил новое дело против экс-замминистра обороны Попова

СК возбудил новое уголовное дело против экс-замминистра обороны Попова.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Следственный комитет возбудил новое уголовное дело по двум эпизодам получения взяток в отношении бывшего заместителя министра обороны РФ Павла Попова, сообщил РИА Новости адвокат Денис Сагач.

«Нас уведомляли о возбуждении дела по данному факту, но обвинение Попову пока что не предъявили», — сказал адвокат.

В настоящее время Попов находится в одной из столичных больниц в тяжелом состоянии.

Сагач уточнил, что Попова подозревают по двум эпизодам: первый связан с предоставлением квартиры для проживания рядом со зданием главка министерства. Так, квартира якобы была выделена бывшему замминистра для безвозмездного проживания представителем подрядной организации, которая производила ремонтные работы в здании военного ведомства.

Второй эпизод — с использованием автомобиля Lexus, который Попову предоставил тот же подрядчик.

Как сообщал «Коммерсантъ», общую сумму полученной им незаконной выгоды следствие оценивает почти в 34 миллиона рублей.

Ранее официальный представитель СК РФ Светлана Петренко сообщила о том, что Попову добавили обвинения в служебном подлоге, превышении должностных полномочий и незаконном обороте оружия. Ранее Попову вменялось мошенничество в особо крупном размере.