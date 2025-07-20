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«Успел доехать до Барановичей». Покупатели с продавцом пытались задержать грабителя магазина в Минске

МВД: продавец и покупатели пытались задержать грабителя магазина в Минске.

Источник: Комсомольская правда

В Минске покупатели и продавец пытались задержать грабителя в магазине. Подробности рассказали в ГУВД Мингорисполкома.

Ограбление было совершено в одном из продуктовых магазинов в Уручье. Неизвестный проник за прилавок и взял коробку с выручкой. Это заметили покупатели и продавец и попробовали его задержать, но грабитель спешно сбежал.

Милиция оперативно установила личность подозреваемого и проследила его путь. Грабитель успел доехать до Барановичей, прежде чем его задержали.

Следователи установили, что 63-летний преступник в тот день возвращался из казино и по пути зашел в продуктовый магазин, где похитил свыше 600 белорусских рублей. До задержания он успел потратить около 50 белрублей, остальные деньги изъяли оперативники.

Ранее фигурант неоднократно был судим, в том числе за имущественные преступления. Его будут судить за грабеж.

Еще в МВД сказали, что грибники нашли истерзанный труп мужчины под Гомелем.

А под Минском мужчина погиб, угодив под электричку Минск — Борисов на станции.