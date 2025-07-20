«Успел доехать до Барановичей». Покупатели с продавцом пытались задержать грабителя магазина в Минске

В Минске покупатели и продавец пытались задержать грабителя в магазине. Подробности рассказали в ГУВД Мингорисполкома.
Ограбление было совершено в одном из продуктовых магазинов в Уручье. Неизвестный проник за прилавок и взял коробку с выручкой. Это заметили покупатели и продавец и попробовали его задержать, но грабитель спешно сбежал.
Милиция оперативно установила личность подозреваемого и проследила его путь. Грабитель успел доехать до Барановичей, прежде чем его задержали.
Следователи установили, что 63-летний преступник в тот день возвращался из казино и по пути зашел в продуктовый магазин, где похитил свыше 600 белорусских рублей. До задержания он успел потратить около 50 белрублей, остальные деньги изъяли оперативники.
Ранее фигурант неоднократно был судим, в том числе за имущественные преступления. Его будут судить за грабеж.
Еще в МВД сказали, что грибники нашли истерзанный труп мужчины под Гомелем.
А под Минском мужчина погиб, угодив под электричку Минск — Борисов на станции.