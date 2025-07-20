В Москве гражданина Кубы задержали после драки из-за девушки

«Сегодня в подуличном переходе станции метро “Китай-город” произошел конфликт между мужчинами. Один из участников конфликта был задержан на месте происшествия. Им оказался гражданин Республики Куба 2002 года рождения. В настоящее время обстоятельства инцидента уточняются», — сказал собеседник агентства.