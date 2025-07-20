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В Москве гражданина Кубы задержали после драки из-за девушки

Информация о пострадавших не поступала, сообщили в пресс-службе УВД на Московском метрополитене.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали гражданина Кубы после драки в подземном переходе у станции метро «Китай-город» в Москве. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе УВД на Московском метрополитене.

«Сегодня в подуличном переходе станции метро “Китай-город” произошел конфликт между мужчинами. Один из участников конфликта был задержан на месте происшествия. Им оказался гражданин Республики Куба 2002 года рождения. В настоящее время обстоятельства инцидента уточняются», — сказал собеседник агентства.

В пресс-службе добавили, что информация о пострадавших не поступала. «Сотрудниками полиции проводится комплекс мероприятий, устанавливаются личности всех участников конфликта», — добавили в полиции. Проводится проверка.

В правоохранительных органах ТАСС уточнили, что, по предварительным данным, в переходе метро произошла драка из-за девушки.