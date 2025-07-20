В Петербурге девочку ударило током на остановке

С. -ПЕТЕРБУРГ, 20 июл — РИА Новости. Восьмилетнюю девочку ударило током на остановке общественного транспорта в Петербурге, сообщает пресс-служба ГСУ СК по городу.
«По предварительным данным, в дневное время 19 июля восьмилетняя девочка, находясь на улице Марата, получила удар электрическим током, взявшись одной рукой за металлический забор, а второй за информационный столб», — говорится в сообщении.
Отмечается, что с телесными повреждениями девочка госпитализирована. В настоящее время ее жизни и здоровью ничего не угрожает.
По данному факту следственным отделом проводится проверка по признакам преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиями безопасности).