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В Петербурге девочку ударило током на остановке

В Петербурге восьмилетнюю девочку ударило током на остановке.

Источник: © РИА Новости

С. -ПЕТЕРБУРГ, 20 июл — РИА Новости. Восьмилетнюю девочку ударило током на остановке общественного транспорта в Петербурге, сообщает пресс-служба ГСУ СК по городу.

«По предварительным данным, в дневное время 19 июля восьмилетняя девочка, находясь на улице Марата, получила удар электрическим током, взявшись одной рукой за металлический забор, а второй за информационный столб», — говорится в сообщении.

Отмечается, что с телесными повреждениями девочка госпитализирована. В настоящее время ее жизни и здоровью ничего не угрожает.

По данному факту следственным отделом проводится проверка по признакам преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиями безопасности).