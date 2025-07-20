Алаудинов прокомментировал драку у бассейна в Луганске

«В бассейне в Луганске произошла драка между для меня одинаковыми “штурмовиками” этого бассейна, когда нормальные бойцы находятся на войне. Конечно, данный инцидент не красит ни одного из сторонников этого события. Я, как человек, который не пьет, не курит, верю в Бога, считаю неприемлемым такое поведение со стороны представителя чеченской национальности, бойца роты “В”. Это неприемлемо, такое поведение. Я считаю, что за это он должен быть наказан по всей строгости закона. Его поведение, оскорбление местных жителей, тем более старших по возрасту, оскорбление кого бы то ни было, является недопустимым ни в каком формате. Ни в национальном, ни в религиозном, ни в территориальном», — пояснил Алаудинов.