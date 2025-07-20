В Петербурге отменили больше десятка рейсов в Москву

Как сообщили в пресс-службе Пулково, авиакомпания «Россия» отменила пять рейсов в Шереметьево и еще одиннадцать во Внуково. Судя по онлайн-табло, все они — совместные с «Аэрофлотом».
О вынужденных корректировках расписания авиакомпании предупреждали в своих соцсетях. Пассажирам отмененных рейсов предлагают вернуть стоимость билетов или переоформить их на другие рейсы, вылетающие в ближайшие десять дней.
При этом в кассах «Аэрофлота» и «России» в Шереметьево вернуть или перерегистрировать билет временно невозможно. Пассажиров направляют на сайт, в контакт-центр, офис продаж или к агентам, через которых приобретали билет.
Из-за отмены части рейсов в РЖД назначили дополнительный «Сапсан». Поезд № 755 отправится в столицу с Московского вокзала 21 июля в 06:40. Кроме того, сегодня добавили дополнительные вагоны на ночные поезда.
За ночь над Московским регионом сбили без малого два десятка БПЛА. После отчета Минобороны о ночных атаках мэр Москвы Сергей Собянин еще шесть раз сообщал о сбитых беспилотниках.