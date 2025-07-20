Ричмонд
+31°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Петербурге отменили больше десятка рейсов в Москву

Шестнадцать рейсов, которые должны были доставить пассажиров из Петербурга в Москву, отменены 20 июля. Причина — временные ограничения на использование воздушного пространства Шереметьево и Внуково.

Как сообщили в пресс-службе Пулково, авиакомпания «Россия» отменила пять рейсов в Шереметьево и еще одиннадцать во Внуково. Судя по онлайн-табло, все они — совместные с «Аэрофлотом».

О вынужденных корректировках расписания авиакомпании предупреждали в своих соцсетях. Пассажирам отмененных рейсов предлагают вернуть стоимость билетов или переоформить их на другие рейсы, вылетающие в ближайшие десять дней.

При этом в кассах «Аэрофлота» и «России» в Шереметьево вернуть или перерегистрировать билет временно невозможно. Пассажиров направляют на сайт, в контакт-центр, офис продаж или к агентам, через которых приобретали билет.

Из-за отмены части рейсов в РЖД назначили дополнительный «Сапсан». Поезд № 755 отправится в столицу с Московского вокзала 21 июля в 06:40. Кроме того, сегодня добавили дополнительные вагоны на ночные поезда.

За ночь над Московским регионом сбили без малого два десятка БПЛА. После отчета Минобороны о ночных атаках мэр Москвы Сергей Собянин еще шесть раз сообщал о сбитых беспилотниках.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше