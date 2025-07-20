Экс-прокурор города Сатпаева осужден в Кызылорде

Согласно материалам дела, 1 апреля текущего года подсудимый встретил в городе Кызылорда своего знакомого по имени Т. Во время разговора он узнал, что в отношении Т. проводится досудебное расследование по факту хулиганства. Воспользовавшись своим служебным положением, он обманом и злоупотребляя доверием, убедил знакомого в том, что может оказать содействие в благоприятном разрешении данного уголовного дела за денежное вознаграждение. При этом подсудимый склонил Т. к совершению преступления — даче взятки должностному лицу, уполномоченному принимать процессуальные решения, в значительном размере.