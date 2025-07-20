МВД назвало неочевидные ошибки в защите от мошенников

«Неочевидные ошибки в защите от мошенников… Многие продолжают использовать WEP или WPA для защиты домашней сети, хотя они давно считаются уязвимыми. Переключитесь на WPA3, который предлагает более надёжное шифрование данных и защиту от атак с использованием перебора паролей… Встроенные менеджеры паролей браузеров удобны, но менее безопасны, чем специализированные программы для управления паролями, такие как Bitwarden или 1Password. Избегайте хранения банковских данных в браузерах… Злоумышленники часто играют на эмоциях, создавая ощущение срочности или опасности. Важно сохранять спокойствие и проверять информацию через официальные каналы перед принятием решений», — говорится в сообщении.