В городе Башкирии пожар повредил и уничтожил несколько домов.

В городе Бирске произошел пожар, в результате которого пострадали несколько домов на улице Ключевой. Огонь повредил два жилых дома и хозяйственные постройки, а один человек получил травму, сообщает МЧС.
Три человека эвакуировались самостоятельно до прибытия пожарных. Один из жильцов получил резаную рану бедра. Ему оказана медицинская помощь, госпитализация не потребовалась.
Возгорание было ликвидировано пожарными подразделениями МЧС России. К тушению привлекались 9 человек и 3 единицы техники, а также добровольная пожарная команда Силантьевского сельсовета.
Расследование причин пожара проводит дознаватель МЧС России.