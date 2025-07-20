На 45-м километре МКАД произошло массовое ДТП

МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Массовое ДТП произошло на внутренней стороне 45 километра МКАД в Москве, движение затруднено на 3,7 километра, сообщил столичный департамент транспорта в Telegram-канале.
«На внутренней стороне 45 километра МКАД (после пересечения с Ленинским проспектом) произошло массовое ДТП… Движение затруднено на 3,7 километра», — говорится в сообщении.
Отмечается, что обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются. На месте работают оперативные службы города.