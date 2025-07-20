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На 45-м километре МКАД произошло массовое ДТП

Массовое ДТП произошло на 45 км МКАД в Москве, движение затруднено на 3,7 км.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Массовое ДТП произошло на внутренней стороне 45 километра МКАД в Москве, движение затруднено на 3,7 километра, сообщил столичный департамент транспорта в Telegram-канале.

«На внутренней стороне 45 километра МКАД (после пересечения с Ленинским проспектом) произошло массовое ДТП… Движение затруднено на 3,7 километра», — говорится в сообщении.

Отмечается, что обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются. На месте работают оперативные службы города.