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В Ростовской области задержали мужчину, который поджег дом со своей подругой

Под Ростовом 53-летнего мужчину подозревают покушение на убийство подруги.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области 43-летнего мужчину задержали по подозрению в покушении на убийство. Об этом сообщили в СУ СК по донскому региону.

Все произошло в станице Верхнекундрюченской Усть-Донецкого района. По данным следствия, 15 июля мужчина разлил в доме, где находилась его 49-летняя сожительница, а потом поджег зажигалкой.

— Понимая, что женщина попытается покинуть горящее помещение, он выпрыгнул в окно, подпер входную дверь снаружи, заблокировав выход из дома, — поделились подробностями в ростовском следкоме.

Женщине все-таки удалось выбраться из дома через окно, и о случившемся узнали в правоохранительных органах.

— В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство», — добавили в СК. — Подозреваемый задержан, по решению суда он заключен под стражу. Следователи устанавливают обстоятельства случившегося.

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