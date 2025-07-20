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В пожаре в Бирске пострадал один человек и повредило несколько жилых домов

В МЧС Башкирии сообщили о крупном пожаре.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня, 20 июля, в Бирске произошел пожар, в котором пострадал человек. Об этом сообщили в МЧС Башкирии.

По предоставленным данным, огонь начался в одном из домов на Ключевой улице, а после перекинулся на второе жилое строение и хозяйственные постройки.

Трем местным жителям удалось эвакуироваться до прибытия пожарных, один получил резанную травму бедра, госпитализация ему не понадобилась.

В результате возгорание удалось потушить. В настоящий момент идет расследование причин произошедшего.

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