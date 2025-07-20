В аварии под Петербургом погибли экс-участник The Hatters и его жена

Об аварии 20 июля сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. Она произошла на 34-м километре автодороги Зверево — Малиновка накануне около половины седьмого часа вечера. По предварительным данным ведомства, 35-летний мужчина на мотоцикле BMW потерял контроль над управлением, неверно выбрав безопасную скорость на правом закруглении дороги.
Мотоцикл выехал на встречную полосу и столкнулся с Range Rover, за рулем которого сидел 52-летний петербуржец.
«Байкер и его 33-летняя супруга от полученных травм скончались. По факту аварии проводится проверка», — уточнили в ведомстве.
По данным «Фонтанки», водителя Range Rover в течение года 37 раз привлекали к ответственности за нарушение ПДД. Мотоциклист, судя по отсутствию штрафов, на дорогах был аккуратен.
35-летний погибший — музыкант. Он входил в состав The Hatters и покинул коллектив несколько лет назад. После играл в симфоническом оркестре. Его жена занималась комплексной диагностикой и подбором автомобилей.