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В аварии под Петербургом погибли экс-участник The Hatters и его жена

Мотоциклист и его пассажирка погибли в ДТП с внедорожником во Всеволожском районе Ленобласти. По информации «Фонтанки», не выжили бывший участник музыкального коллектива The Hatters и его жена.

Об аварии 20 июля сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. Она произошла на 34-м километре автодороги Зверево — Малиновка накануне около половины седьмого часа вечера. По предварительным данным ведомства, 35-летний мужчина на мотоцикле BMW потерял контроль над управлением, неверно выбрав безопасную скорость на правом закруглении дороги.

Мотоцикл выехал на встречную полосу и столкнулся с Range Rover, за рулем которого сидел 52-летний петербуржец.

«Байкер и его 33-летняя супруга от полученных травм скончались. По факту аварии проводится проверка», — уточнили в ведомстве.

По данным «Фонтанки», водителя Range Rover в течение года 37 раз привлекали к ответственности за нарушение ПДД. Мотоциклист, судя по отсутствию штрафов, на дорогах был аккуратен.

35-летний погибший — музыкант. Он входил в состав The Hatters и покинул коллектив несколько лет назад. После играл в симфоническом оркестре. Его жена занималась комплексной диагностикой и подбором автомобилей.