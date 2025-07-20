В аварии под Петербургом погибли экс-участник The Hatters и его жена

Об аварии 20 июля сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. Она произошла на 34-м километре автодороги Зверево — Малиновка накануне около половины седьмого часа вечера. По предварительным данным ведомства, 35-летний мужчина на мотоцикле BMW потерял контроль над управлением, неверно выбрав безопасную скорость на правом закруглении дороги.