«Газпромнефть» ввела крупный штраф за устройства GPS на НПЗ

По данным Телеграм-канала Baza, в компании «Газпромнефть» были введены крупные штрафы за попытку пронести на территорию НПЗ смартфонов, навигаторов и вообще любых устройств с GPS. В том числе, нельзя въезжать на территорию и на автомобилях с геологакацией.