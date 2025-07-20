Все стороны в Сирии перешли в режим прекращения огня

«По состоянию на 17.00 по дамасскому времени все стороны перешли к приостановке и прекращению боевых действий. Следующим краеугольным камнем на пути к интеграции и долгосрочной деэскалации является полный обмен заложниками и удерживаемыми лицами, это находится в процессе», — заявил Баррак. Об этом он написал на своей странице в социальной сети X.