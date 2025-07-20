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В центре Петербурга девочка получила сильный удар током на автобусной остановке

В Санкт-Петербурге восьмилетняя девочка была экстренно госпитализирована в реанимацию после того, как ее ударило током возле автобусной остановки в центре города.

В Санкт-Петербурге восьмилетняя девочка была экстренно госпитализирована в реанимацию после того, как ее ударило током возле автобусной остановки в центре города. Об этом пишет «Mash на Мойке».

По словам очевидцев, девочка схватилась обеими руками за столб с расписанием автобусных маршрутов и расположенный рядом металлический забор.

В результате произошедшего школьница получила электротравму. Прибывшие на место происшествия специалисты обнаружили, что к забору на улице Марата примыкает кофейный киоск.

Участок был обесточен, ведется поиск неисправностей в источнике электроснабжения. Следственный комитет по Петербургу начал проверку инцидента.

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