В ДТП во Владимирской области погибли четыре человека

РЯЗАНЬ, 20 июл — РИА Новости. Четыре человека погибли, еще один пострадал при столкновении нескольких легковых автомобилей на трассе М-7 во Владимирской области, сообщила журналистам пресс-служба УМВД по региону.
По данным ведомства, ДТП произошло около 17.00 мск на 265-м километре автодороги М-7 «Волга» в Ковровском районе.
«По предварительной информации, произошло столкновение нескольких легковых автомобилей с последующим возгоранием. По состоянию на 19.30 сообщается о четверых погибших и одном пострадавшем», — заявили в пресс-службе, не уточнив число попавших в ДТП автомобилей.
Отмечается, что на месте дорожно-транспортного происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативной группы, а также экстренные службы. Для координации действий на место прибыло руководство УМВД России по Владимирской области.
УМВД по региону сообщает, что движение на данном участке пути затруднено. Сотрудники Госавтоинспекции осуществляют регулирование.