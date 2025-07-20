В ДТП во Владимирской области погибли четыре человека

«По предварительной информации, произошло столкновение нескольких легковых автомобилей с последующим возгоранием. По состоянию на 19.30 сообщается о четверых погибших и одном пострадавшем», — заявили в пресс-службе, не уточнив число попавших в ДТП автомобилей.