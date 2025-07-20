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В Воронежской области объявили опасность атаки БПЛА

В Воронежской области объявлена опасность атаки беспилотников. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев в телеграм-канале.

Источник: Life.ru

«Внимание! Уважаемые жители Воронежской области, на территории региона объявлена опасность атаки БПЛА. Прошу сохранять спокойствие. Силы ПВО наготове. Следите за дальнейшими оповещениями от Правительства области или от МЧС России», — сказано в публикации.

Сегодня утром сообщалось об уничтожении средствами ПВО пяти украинских дронов, летевших на Москву. На фоне атаки была приостановлена работа аэропортов Внуково и Шереметьево. Днём системы противовоздушной обороны сбили ещё один державший курс на столицу беспилотник.

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