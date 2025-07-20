Власти провинции Ганьсу в КНР извинились за отравление 247 детей свинцом

Власти северо-западной китайской провинции Ганьсу принесли извинения за инцидент с отравлением более 240 воспитанников одного из детсадов свинцом.
«Партийный комитет и правительство провинции глубоко опечалены из-за аномального уровня свинца в крови в детском саду “Хэши Пэйсинь” в районе Майцзи города Тяньшуй и приносят глубокие извинения детям и их родителям», — говорится в отчете, опубликованном на сайте правительства провинции по итогам расследования.
В документе говорится, что в детсаду числится 251 ребенок и 34 педагога, у 247 детей и 28 воспитателей обнаружили аномальный уровень свинца в крови. По данным на 20 июля, все, кроме одного пострадавшего, завершили первый курс лечения и выписаны из больницы. Уровень содержания свинца в крови после лечения снизился, говорится в отчете.
По данным расследования, директор детсада в начале 2024 года решил улучшить цвет и внешний вид блюд и с ведома инвестора поставил задачу главному повару купить красители, которые регулярно добавлялись в еду детей. Именно они стали причиной попадания свинца в организм детей и воспитанников, указано в отчете.
По делу об отравлении детей уже арестованы шесть человек, в том числе директор, главный повар и инвестора детсада, в отношении еще 17 человек продолжается расследование.
Напомним, в начале июня стало известно, что воспитанников детсада в городе Тяньшуй северо-западной провинции Ганьсу госпитализировали с отравлением свинцом.