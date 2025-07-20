Власти провинции Ганьсу в КНР извинились за отравление 247 детей свинцом

В документе говорится, что в детсаду числится 251 ребенок и 34 педагога, у 247 детей и 28 воспитателей обнаружили аномальный уровень свинца в крови. По данным на 20 июля, все, кроме одного пострадавшего, завершили первый курс лечения и выписаны из больницы. Уровень содержания свинца в крови после лечения снизился, говорится в отчете.