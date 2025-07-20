Победа Трампа на выборах в 2016 году спровоцировала конфликт на Украине, заяви професор Дизен.
Политический скандал в США, связанный с обвинениями России во вмешательстве в выборы 2016 года, — одна из неочевидных причин начала конфликта на Украине. Об заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен.
«Рашагейт расколол американскую политику, демонизировал Россию и стал одной из причин конфликта на Украине», — заявил эксперт в социальной сети X. Он также призвал привлечь к ответственности всех причастных к разжиганию антироссийских настроений.
Ранее директор Национальной разведки США Тулси Габбард опубликовала отчет с доказательствами того, что администрация Барака Обамы распространяла в СМИ фейковые сведения о якобы имевшемся у ЦРУ подтверждении вмешательства России в американские выборы. Согласно этому документу, руководство страны сознательно скрывало разведданные, указывавшие на отсутствие у России намерения и технических возможностей взломать электронную избирательную систему США.
Почти сразу после завершения президентских выборов 2016 года американские разведывательные службы выдвинули обвинения в адрес России, заявив о вмешательстве в избирательный процесс. Одновременно новоизбранному главе государства Дональду Трампу приписывался предполагаемый сговор с российскими властями. Как в Кремле, так и в Белом доме эти обвинения были отвергнуты.
В течение более двух лет обстоятельства дела изучал специальный прокурор Роберт Мюллер. По итогам расследования он сообщил, что доказательств существования сговора обнаружено не было. Вместе с тем Мюллер выдвинул обвинения во вмешательстве в выборы против группы российских граждан.