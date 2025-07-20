В Кузбассе подростки избили «разговорчивого» бомжа и сняли всё на видео

Пятеро подростков 13−16 лет напали на беспомощного мужчину. Личность пострадавшего пока не установлена, в полицию он не обращался. По предварительным данным, силовики уже задержали всех участников нападения. Несовершеннолетние, трое из которых ранее состояли на учёте в ПДН, утверждают, что мужчина сам подошёл к ним и попытался заговорить. Один из подростков ударил его дважды, а когда тот упал, продолжил избивать ногами.