В Кузбассе подростки избили «разговорчивого» бомжа и сняли всё на видео

Пятеро подростков 13−16 лет напали на беспомощного мужчину. Личность пострадавшего пока не установлена, в полицию он не обращался. По предварительным данным, силовики уже задержали всех участников нападения. Несовершеннолетние, трое из которых ранее состояли на учёте в ПДН, утверждают, что мужчина сам подошёл к ним и попытался заговорить. Один из подростков ударил его дважды, а когда тот упал, продолжил избивать ногами.
Родителей хулиганов привлекли к административной ответственности за неисполнение родительских обязанностей. Старшего из нападавших наказали за мелкое хулиганство, остальных поставят на профилактический учёт.
Ранее Life.ru сообщал, как подросток и Подмосковья попытался убить девочек 13 и 16 лет. Одну из них после избиения он утащил в лес. Его быстро задержали. Несмотря на признание вины, задержанный не выразил сожаления о случившемся. Он объяснил свои действия мизогинией.