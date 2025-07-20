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В Кузбассе подростки избили «разговорчивого» бомжа и сняли всё на видео

Подростки из Междуреченска жестоко избили бездомного мужчину, а видео распространили в соцсетях. Об этом сообщают местные паблики.

Источник: Life.ru

Пятеро подростков 13−16 лет напали на беспомощного мужчину. Личность пострадавшего пока не установлена, в полицию он не обращался. По предварительным данным, силовики уже задержали всех участников нападения. Несовершеннолетние, трое из которых ранее состояли на учёте в ПДН, утверждают, что мужчина сам подошёл к ним и попытался заговорить. Один из подростков ударил его дважды, а когда тот упал, продолжил избивать ногами.

Родителей хулиганов привлекли к административной ответственности за неисполнение родительских обязанностей. Старшего из нападавших наказали за мелкое хулиганство, остальных поставят на профилактический учёт.

Ранее Life.ru сообщал, как подросток и Подмосковья попытался убить девочек 13 и 16 лет. Одну из них после избиения он утащил в лес. Его быстро задержали. Несмотря на признание вины, задержанный не выразил сожаления о случившемся. Он объяснил свои действия мизогинией.