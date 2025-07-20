В «Артеке» на детей набросилось дикое животное

В «Артеке» на детей набросилась дикая лиса. Об этом сообщает журналиста Ксения Собчак в своем Телеграм-канале. По ее словам, инцидент произошел в ночь на 19 июля, когда дети из входящего в структуру «Артека» лагеря «Морской» ночевали в палатках на природе.
Очевидцы объяснили, что ребята до конца не закрывали палатки из-за духоды и примерно в половину первого ночи лиса стала забегать во все открытые палатки и кусать детей. В итоге пострадали пятеро детей и вожатый лагеря «Лазурный», который прибежал отгонять непрошенную гостью.
Около 11 утра детей отвезли в Ялтинский многопрофильный медицинский центр ФМБА и около 13 часов им сделали прививки от бешенства. У детей зафиксированы укусы ног, лиц, бровей.