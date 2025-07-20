В «Артеке» на детей набросилось дикое животное

В «Артеке» на детей набросилась дикая лиса. Об этом сообщает журналиста Ксения Собчак в своем Телеграм-канале. По ее словам, инцидент произошел в ночь на 19 июля, когда дети из входящего в структуру «Артека» лагеря «Морской» ночевали в палатках на природе.