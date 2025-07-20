Собянин: Уничтожен еще один беспилотник, летевший в сторону столицы

Мэр также уведомил об уничтожении трех вражеских дронов, попытавшихся атаковать Москву. Позже на подлете к городу был сбит еще один коптер. Официальный представитель Росавиации Антон Кореняко незадолго до этого сообщил, что в столичных аэропортах Шереметьево, Домодедово и Внуково были введены временные ограничения.