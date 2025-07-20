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Собянин: Уничтожен еще один беспилотник, летевший в сторону столицы

Системы противовоздушной обороны сбили очередной украинский беспилотник, летевший в сторону столицы. Об этом в воскресенье, 20 июля, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Системы противовоздушной обороны сбили очередной украинский беспилотник, летевший в сторону столицы. Об этом в воскресенье, 20 июля, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

— На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, — написал глава города в своем Telegram-канале.

Мэр также уведомил об уничтожении трех вражеских дронов, попытавшихся атаковать Москву. Позже на подлете к городу был сбит еще один коптер. Официальный представитель Росавиации Антон Кореняко незадолго до этого сообщил, что в столичных аэропортах Шереметьево, Домодедово и Внуково были введены временные ограничения.

Министерство обороны отчиталось, что ПВО ликвидировали 364 дрона и две управляемые авиабомбы Вооруженных сил Украины за последние сутки. Кроме того, ночью 20 июля над регионами России сбили 93 украинских беспилотника, 19 из них — над столичным регионом.

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