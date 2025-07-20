Уничтожен еще один украинский дрон, летевший на Москву

20 июля российские системы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 37 украинских беспилотных летательных аппаратов, которые совершали попытку атаковать шесть различных регионов России, сообщало Минобороны. Накануне, в ночь с 19 на 20 июля, подразделения ПВО успешно отразили очередную массированную атаку со стороны украинских беспилотников. По данным «Национальной службы новостей», было обнаружено и уничтожено 93 беспилотных аппарата самолетного типа. В частности, в воздушном пространстве Московской области были нейтрализованы 19 дронов.