Зеленский пригрозил новыми ударами вглубь России

Зеленский также отметил, что вопрос дополнительного финансирования производства и поставок беспилотников сейчас находится в проработке. По его информации, министр обороны Украины и секретарь Совета национальной безопасности и обороны занимаются подготовкой соответствующих контрактов, которые планируется подписать на следующей неделе.