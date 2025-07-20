Зеленский послушал доклад Сырского об ударах по РФ.
Президент Украины Владимир Зеленский заслушал доклад главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александра Сырского о проведении ударов по российской территории, включая их частоту и эффективность. Об этом он сообщил в своих соцсетях.
«Доклад Главкома Александра Сырского Главком доложил и относительно наших дальнобойных ударов, в частности, частоты и эффективности дипстрайков», — заявил Зеленский. Свое сообщение он оставил в личном telegram-канале.
Он также пригрозил новыми ударами. «Российская логистика должна ощутимо страдать в ответ на затягивание этой войны», — заявил украинский президент.
Зеленский также отметил, что вопрос дополнительного финансирования производства и поставок беспилотников сейчас находится в проработке. По его информации, министр обороны Украины и секретарь Совета национальной безопасности и обороны занимаются подготовкой соответствующих контрактов, которые планируется подписать на следующей неделе.
В ходе доклада обсуждалась также ситуация на покровском направлении и в приграничных районах Сумской области. Для Украины положение на линии фронта остается непростым. ВС РФ продолжают планомерное продвижение в зоне проведения специальной военной операции, освобождая населенные пункты и приближаясь к достижению целей, поставленных главой страны Владимиром Путиным.
Российская сторона не раз призывала решить конфликт на Украине миром. Ранее по инициативе Кремля были проведены два раунда переговоров представителей двух стран. Стороны инициировали обмены пленных и меморандумов с позицией по прекращению конфликта. Украина до последнего оттягивает дату нового раунда переговоров.