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Собянин сообщил об отражении атаки еще двух БПЛА на Москву

Системы противовоздушной обороны (ПВО) отразили атаку еще двух украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на столицу. Об этом в воскресенье, 20 июля, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Системы противовоздушной обороны (ПВО) отразили атаку еще двух украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на столицу. Об этом в воскресенье, 20 июля, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

— На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, — написал глава города в своем Telegram-канале.

Мэр также уведомил об уничтожении трех вражеских дронов, попытавшихся атаковать Москву. Позже на подлете к городу был сбит еще один коптер. Позже российская ария снова сбила коптер. Официальный представитель Росавиации Антон Кореняко незадолго до этого сообщил, что в столичных аэропортах Шереметьево, Домодедово и Внуково были введены временные ограничения.

Министерство обороны отчиталось, что ПВО ликвидировали 364 дрона и две управляемые авиабомбы Вооруженных сил Украины за последние сутки. Кроме того, ночью 20 июля над регионами России сбили 93 украинских беспилотника, 19 из них — над столичным регионом.

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