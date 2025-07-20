Экс-участник The Hatters Рулев погиб вместе с женой в ДТП

Музыкант попал в ДТП на мотоцикле (архивное фото).
Бывший музыкант группы The Hatters Вадим Рулев погиб вместе с супругой в аварии в Ленинградской области. Об этом сообщил telegram-канал Mash на Мойке.
«Рулев погиб вместе с женой в ДТП в Ленобласти. Пара на мотоцикле BMW столкнулась с Range Rover в Выборгском районе», — передает канал.
Уточняется, что музыкант ехал на мотоцикле от поселка Зверево в сторону Малиновки, где вылетел на встречку. Произошло столкновение с внедорожником. Супруги скончались на месте, Рулеву было 35 лет, а его жене — 33 года, отмечает канал.