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Экс-участник The Hatters Вадим Рулев погиб вместе с женой в ДТП под Петербургом

Тромбонист Вадим Рулев, который ранее выступал в составе рок-группы The Hatters, погиб вместе с женой в результате ДТП в Ленинградской области. Об этом в воскресенье, 20 июля, сообщил Telegram-канал «Mash на Мойке».

Тромбонист Вадим Рулев, который ранее выступал в составе рок-группы The Hatters, погиб вместе с женой в результате ДТП в Ленинградской области. Об этом в воскресенье, 20 июля, сообщил Telegram-канал «Mash на Мойке».

По его данным, музыкант вместе с супругой ехал на мотоцикле BMW в сторону Малиновки, сильно разогнался и, не справившись с управлением, вылетел на встречную полосу, где столкнулся с внедорожником Range Rover. Артист с женой скончались на месте от полученных травм. Рулеву было 35 лет, его жене — 33 года, следует из публикации.

Информацию о гибели музыканта позже подтвердил директор The Hatters Даниил Мустаев.