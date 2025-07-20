Экс-участник The Hatters Вадим Рулев погиб вместе с женой в ДТП под Петербургом

По его данным, музыкант вместе с супругой ехал на мотоцикле BMW в сторону Малиновки, сильно разогнался и, не справившись с управлением, вылетел на встречную полосу, где столкнулся с внедорожником Range Rover. Артист с женой скончались на месте от полученных травм. Рулеву было 35 лет, его жене — 33 года, следует из публикации.