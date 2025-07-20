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Экс-участник группы The Hatters Вадим Рулёв разбился с женой на мотоцикле

Музыкант Вадим Рулев, игравший на тромбоне в 2016—2020 гг. в составе российской рок-группы The Hatters, разбился насмерть вместе со своей супругой Екатериной на мотоцикле в Ленинградской области.

Музыкант Вадим Рулев, игравший на тромбоне в 2016—2020 гг. в составе российской рок-группы The Hatters, разбился насмерть вместе со своей супругой Екатериной на мотоцикле в Ленинградской области. Об этом сообщает Телеграм-канал «78».

По данным источника, трагедия произошла на 34 км автодороги «Зверево-Малиновка». Вадим ехал с большой скоростью, не справился с управлением, вылетели на встречку и врезался в Land Rover, которым управлял гендиректор пивоваренной компании.

35-летний Вадим Рулев и его 33-летняя жена Екатерина скончались на месте происшествия.

«Это ужасно. Вадик был нашим близким человеком. Для нас это удар большой», — прокомментировал случившееся директор The Hatters Даниил Мустаев.