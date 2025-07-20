Экс-участник группы The Hatters Вадим Рулёв разбился с женой на мотоцикле

Музыкант Вадим Рулев, игравший на тромбоне в 2016—2020 гг. в составе российской рок-группы The Hatters, разбился насмерть вместе со своей супругой Екатериной на мотоцикле в Ленинградской области. Об этом сообщает Телеграм-канал «78».