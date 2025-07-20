Подошли к угольной шахте и уничтожили более 160 беспилотников: главное о СВО за 20 июня

В ночь на 20 июля было сбито 38 БПЛА над Брянской областью, 19 над Московской, 11 над Калужской, восемь над Тульской, по пять над Орловской и Нижегородской областями. Над Черным морем было сбито три беспилотника, а над Курской областью два БПЛА. Также по одному над Белгородской и Рязанской областями.