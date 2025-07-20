Восьмилетнюю девочку ударило током на остановке в Петербурге

В Санкт-Петербурге восьмилетняя девочка получила удар током на остановке общественного транспорта. Об этом сообщает пресс-служба ГСУ Следственного комитета по Петербургу.
Инцидент произошел днем в субботу, 19 июля, на улице Марата. По предварительным данным, девочка взялась одной рукой за металлический забор, а второй за информационный столб. В результате этого ребенок получил телесные повреждения.
После произошедшего девочка была госпитализирована в медучреждение для оказания помощи, сейчас ее жизни ничего не угрожает.
Сотрудники СК также проводят проверку по факту произошедшего в рамках статьи 238 УК РФ об роказании услуг, не отвечающих требованиями безопасности.
Ранее KP.RU сообщал, что в Ангарске ребенок пострадал от удара током после того, как проник на территорию трансформаторной подстанции.