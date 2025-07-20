Ричмонд
+31°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Восьмилетнюю девочку ударило током на остановке в Петербурге

СК проводит проверку по факту госпитализации девочки, которая пострадала от удара током на остановке в Санкт-Петербурге.

Источник: Комсомольская правда

В Санкт-Петербурге восьмилетняя девочка получила удар током на остановке общественного транспорта. Об этом сообщает пресс-служба ГСУ Следственного комитета по Петербургу.

Инцидент произошел днем в субботу, 19 июля, на улице Марата. По предварительным данным, девочка взялась одной рукой за металлический забор, а второй за информационный столб. В результате этого ребенок получил телесные повреждения.

После произошедшего девочка была госпитализирована в медучреждение для оказания помощи, сейчас ее жизни ничего не угрожает.

Сотрудники СК также проводят проверку по факту произошедшего в рамках статьи 238 УК РФ об роказании услуг, не отвечающих требованиями безопасности.

Ранее KP.RU сообщал, что в Ангарске ребенок пострадал от удара током после того, как проник на территорию трансформаторной подстанции.