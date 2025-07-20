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Сотрудники ТЦК избили дверью машины врача, приехавшего в Одессу

В Одессе сотрудники ТЦК избили врача во время мобилизации, он с переломами рёбер и повреждением лёгких попал в реанимацию. Об этом сообщает издание «Страна.ua».

Источник: Life.ru

«В Одессе сотрудники ТЦК избили врача, приехавшего из Харькова», — говорится в сообщении.

По данным издания, военкомы задержали мужчину на улице, силой посадили в микроавтобус, при этом несколько раз ударив его дверью по голове. Без оказания медицинской помощи его доставили на военно-врачебную комиссию.

В ТЦК заявили о готовности помочь в расследовании инцидента.

Ранее Life.ru сообщал, что мобилизованный отказник скончался в Киевском военкомате после жестокого избиения сотрудником ТЦК. Молодого человека, несмотря на травму бедра и варикоз, признали годным, но учебные части отказали ему в приёме. Во время транспортировки из Львовской области в Киев сотрудник военкомата избивал его, применяя электрошокер.