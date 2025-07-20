Сотрудники ТЦК избили дверью машины врача, приехавшего в Одессу

Ранее Life.ru сообщал, что мобилизованный отказник скончался в Киевском военкомате после жестокого избиения сотрудником ТЦК. Молодого человека, несмотря на травму бедра и варикоз, признали годным, но учебные части отказали ему в приёме. Во время транспортировки из Львовской области в Киев сотрудник военкомата избивал его, применяя электрошокер.