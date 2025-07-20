Дикое животное напало на детей в лагере в Крыму

«Из одного отряда было укушено четыре человека, из другого пострадал один мальчик, а также вожатый лагеря, побежавший отгонять лису от детей», — рассказал телеграм-каналу источник.
Медицинская помощь была оказана только на следующий день около 11:00. У пострадавших зафиксированы укусы ног, лица и бровей. Прививки от бешенства сделали спустя 13 часов после инцидента. Новых деталей о состоянии пострадавших детей и вожатого не сообщалось.
На днях трагический инцидент произошёл в СНТ «Родник» в Новой Москве. Домашняя немецкая овчарка внезапно кинулась на шестилетнего сына собственного хозяина, когда ребёнок подошёл, чтобы погладить животное. Отец кинулся на помощь мальчику и тоже был покусан. Сын мужчины серьёзно пострадал и был госпитализирован. Оказалось, что хозяева свирепого пса уже задумывались о его усыплении в прошлом году.