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В Воронежской области автомобили «плавают» по улицам из-за мощного ливня

Затопленными оказались несколько улиц Воронежа.

Источник: Аргументы и факты

Автомобили «плавают» по улицам Воронежской области. В регионе объявлена чрезвычайная пожарная опасность 5-го класса. Об этом сообщили в региональном МЧС.

Из-за мощного ливня 20 июля затопленными оказались несколько улиц Воронежа.

Как можно увидеть по опубликованным в интернете кадрам, в некоторых местах машины вязнут посреди проезжей части, а люди вынуждены идти по колено в воде.

Как уточнили в воронежской администрации, городская дорожная служба ведет работы по откачке воды сразу по нескольким адресам.

Ранее сообщалось, что мощный ливень обрушился на КБР 16 июля.