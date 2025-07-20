В Воронежской области автомобили «плавают» по улицам из-за мощного ливня

Автомобили «плавают» по улицам Воронежской области. В регионе объявлена чрезвычайная пожарная опасность 5-го класса. Об этом сообщили в региональном МЧС.
Из-за мощного ливня 20 июля затопленными оказались несколько улиц Воронежа.
Как можно увидеть по опубликованным в интернете кадрам, в некоторых местах машины вязнут посреди проезжей части, а люди вынуждены идти по колено в воде.
Как уточнили в воронежской администрации, городская дорожная служба ведет работы по откачке воды сразу по нескольким адресам.
Ранее сообщалось, что мощный ливень обрушился на КБР 16 июля.