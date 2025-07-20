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Четыре человека погибли в ДТП во Владимирской области, один пострадал

ДТП с участием нескольких легковых автомобилей произошло 20 июля около 17:00 по московскому времени на 265-м километре автодороги М7 «Волга» в Ковровском районе Владимирской области. В результате столкновения несколько машин загорелись.

По данным УМВД по региону, четыре человека погибли, один получил травмы. На месте происшествия работают экстренные службы, сотрудники следственно-оперативной группы и Госавтоинспекции.

Движение на участке дороги затруднено, сотрудники ГАИ регулируют транспортный поток. Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются, информация уточняется.

Также сегодня крупное ДТП произошло в Свердловской области на 135-м километре трассы «Серов — Североуральск — Ивдель», в результате которой движение было приостановлено. Столкнулись пять автомобилей, среди которых два грузовых транспорта.