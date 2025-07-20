Четыре человека погибли в ДТП во Владимирской области, один пострадал

По данным УМВД по региону, четыре человека погибли, один получил травмы. На месте происшествия работают экстренные службы, сотрудники следственно-оперативной группы и Госавтоинспекции.
Движение на участке дороги затруднено, сотрудники ГАИ регулируют транспортный поток. Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются, информация уточняется.
Также сегодня крупное ДТП произошло в Свердловской области на 135-м километре трассы «Серов — Североуральск — Ивдель», в результате которой движение было приостановлено. Столкнулись пять автомобилей, среди которых два грузовых транспорта.