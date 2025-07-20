Этнограф из России Каверин пропал после задержания талибами в Афганистане

По его данным, исследователь является сотрудником Центра палеоэтнологических исследований и Института востоковедения Российской академии наук. Накануне он сообщил, что был схвачен талибами в афганском городе Кундуз. Каверина повезли в отделение разведки в Кабуле, откуда должны были уже отпустить. Однако информации о его судьбе до сих пор нет.