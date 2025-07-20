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Этнограф из России Каверин пропал после задержания талибами в Афганистане

Приехавший из России в Афганистан этнограф Святослав Каверин пропал после задержания представителями движения «Талибан» по подозрению в контрабанде украшений. Об этом в воскресенье, 20 июля, сообщил Telegram-канал «Осторожно, новости».

Приехавший из России в Афганистан этнограф Святослав Каверин пропал после задержания представителями движения «Талибан» по подозрению в контрабанде украшений. Об этом в воскресенье, 20 июля, сообщил Telegram-канал «Осторожно, новости».

По его данным, исследователь является сотрудником Центра палеоэтнологических исследований и Института востоковедения Российской академии наук. Накануне он сообщил, что был схвачен талибами в афганском городе Кундуз. Каверина повезли в отделение разведки в Кабуле, откуда должны были уже отпустить. Однако информации о его судьбе до сих пор нет.

— Каверина задержали за попытку контрабанды украшений — его соратники утверждают, что на самом деле это сувениры для себя, друзей и подписчиков. Связи с ученым нет со вчерашнего вечера, — говорится в публикации.

Другой случай произошел в январе, когда похищенную семейную пару Татьяну и Даниила Алтынцевых и их двух детей отпустили на свободу в Мексике.

Подобные истории похищения граждан России происходят в Южной Америке не в первый раз. Так, в конце сентября мексиканский картель похитил блогера и велопутешественника Владимира Комарова для допроса, чтобы выяснить, что он делал на их территории.