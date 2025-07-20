Два человека пострадали при атаке ВСУ на автомобиль в Курской области

Он уточнил, что оба пострадавших получили осколочные ранения рук и ног и были госпитализированы в Курскую областную больницу. Состояние раненых оценивается как средней степени тяжести.
Курская область регулярно подвергается атакам со стороны Украины, в результате которых страдают гражданские объекты и местные жители. Недавно в результате удара украинского FPV-дрона по автомобилю ранения получила 57-летняя женщина.
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