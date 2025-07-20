Экс-участник группы The Hatters погиб в ДТП в Ленобласти

По информации издания, авария произошла в субботу вечером. Рулев вместе с женой ехал на мотоцикле на 34-м километре автодороги Зверево — Малиновка. В какой-то момент музыкант потерял управление и выехал на встречную полосу, на которой, в свою очередь, двигался автомобиль Range Rover. В результате ДТП Рулев и его супруга скончались от полученных травм.