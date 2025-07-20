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Пушилин сообщил о продвижении ВС РФ в районе Зеленой Долины

Командование ВСУ перебросило резервы в район населенного пункта.

Источник: Аргументы и факты

Российские войска после освобождения села Зеленая Долина продвигаются вперед, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

«Краснолиманское направление, противник контратакует в районе недавно освобожденного населенного пункта Зелёная Долина. Здесь несмотря на то, что также противник перебрасывает резервы, наши подразделения умудряются продвигаться дальше», — заявил он на видео в своем Telegram-канале.

Противник также пытается контратаковать в районе Карповки, Редкодуба и Нового Мира, сообщил Пушилин.

Ожесточенные бои идут и в районе Удачного, который важен для ВСУ с точки зрения логистики, отметил глава ДНР.

Напомним, 11 июля Минобороны РФ сообщило об освобождении Зеленой Долины в ДНР и Соболевки в Харьковской области Украины.