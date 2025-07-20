Пушилин сообщил о продвижении ВС РФ в районе Зеленой Долины

«Краснолиманское направление, противник контратакует в районе недавно освобожденного населенного пункта Зелёная Долина. Здесь несмотря на то, что также противник перебрасывает резервы, наши подразделения умудряются продвигаться дальше», — заявил он на видео в своем Telegram-канале.