Пушилин сообщил о продвижении ВС РФ в районе Зеленой Долины

Российские войска после освобождения села Зеленая Долина продвигаются вперед, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.
«Краснолиманское направление, противник контратакует в районе недавно освобожденного населенного пункта Зелёная Долина. Здесь несмотря на то, что также противник перебрасывает резервы, наши подразделения умудряются продвигаться дальше», — заявил он на видео в своем Telegram-канале.
Противник также пытается контратаковать в районе Карповки, Редкодуба и Нового Мира, сообщил Пушилин.
Ожесточенные бои идут и в районе Удачного, который важен для ВСУ с точки зрения логистики, отметил глава ДНР.
Напомним, 11 июля Минобороны РФ сообщило об освобождении Зеленой Долины в ДНР и Соболевки в Харьковской области Украины.