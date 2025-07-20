В Афганистане десятки женщин бесследно «исчезли» после задержания полицией нравов

По данным издания, задержания прошли в пятницу и субботу в районах Кала-е Фатулла и Коте Санги. Женщин забирали из ресторанов, с улиц и из торговых центров, после чего увозили в неизвестном направлении. Свидетели утверждают, что во время арестов талибы применяли физическую силу и не привлекали к задержаниям женщин-полицейских. В частности, в районе Кала-е Фатулла женщин задерживали без объяснения причин, порой выводя их из общественных мест силой. В районе Коте Санги задержанных молодых женщин избивали, прежде чем посадить в автомобили.