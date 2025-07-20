Мирный житель ранен в результате удара украинского дрона по Донецку

Пожилой мужчина 1950 года рождения получил ранения средней степени тяжести в результате сброса взрывоопасного предмета с дрона ВСУ. Сейчас пострадавшему оказывают квалифицированную медицинскую помощь.
В результате атаки также был повреждён жилой дом. Всего, по данным Пушилина, украинские боевики совершили две вооружённые атаки на город вечером 20 июля.
Ранее Life.ru писал, что ВСУ нанесли удар по центру Донецка из РСЗО HIMARS. В результате атаки пострадали несколько человек. Военкор Александр Коц заявил, что этот обстрел стал результатом соответствующего «приказа сверху».