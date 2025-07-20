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Экс-участник группы The Hatters Рулев и его жена погибли в ДТП в Ленобласти

Музыкант Вадим Рулев и его жена погибли в результате столкновения с машиной на автодороге в Выборгском районе.

Источник: Комсомольская правда

Бывший участник рок-группы The Hatters Вадим Рулев и его жена Екатерина погибли в результате ДТП в Ленобласти. Об этом сообщает «КП-Петербург» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел вечером в субботу, 19 июля, на автодороге в Выборгском районе. По данным ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, Рулев не справился с управлением, выехав на встречную полосу.

«Мотоцикл БМВ столкнулся с автомобилем “Рендж Ровер”, за рулем которого находился 52-летний водитель», — говорится в сообщении ведомства.

От полученных травм при столкновении с автомобилем супружеская пара скончались на месте ДТП.

Ранее KP.RU сообщал, что в Петербурге в результате ДТП с мотоциклом погибла рок-певица из группы ThornEden.