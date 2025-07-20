В Павлограде и Сумах на Украине прогремели взрывы

Взрывы услышали жители города Павлоград в Днепропетровской области, они произошли на фоне звучащей в регионе воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал «Общественное».
«В Павлограде слышны звуки взрывов», — говорится в сообщении в Telegram-канале издания.
Около двух часов назад журналисты издания сообщили о звуках взмывов в городе Сумы, в регионе в этот момент звучала воздушная тревога.
Ранее герой России, генерал-майор Сергей Липовой в беседе с aif.ru сообщил, что российские военные в результате группового удара по военным объектам на Украине в ночь на 19 июля могли поразить цеха по производству и ремонту вооружения ВСУ в Павлограде и Житомире.