В Павлограде и Сумах на Украине прогремели взрывы

Ранее герой России, генерал-майор Сергей Липовой в беседе с aif.ru сообщил, что российские военные в результате группового удара по военным объектам на Украине в ночь на 19 июля могли поразить цеха по производству и ремонту вооружения ВСУ в Павлограде и Житомире.