Четыре человека погибли и 33 пострадали при столкновении автобуса со склоном горы в Турции

По данным телеканала NTV, автобус, следовавший по горному серпантину, по неустановленной пока причине потерял управление и вылетел с дороги. На место происшествия оперативно прибыли спасатели, полиция и медики. Тяжелораненых эвакуировали санитарным вертолётом, остальных пострадавших доставили в больницы Сиваса на машинах скорой помощи.