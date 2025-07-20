Четыре человека погибли и 33 пострадали при столкновении автобуса со склоном горы в Турции

По данным телеканала NTV, автобус, следовавший по горному серпантину, по неустановленной пока причине потерял управление и вылетел с дороги. На место происшествия оперативно прибыли спасатели, полиция и медики. Тяжелораненых эвакуировали санитарным вертолётом, остальных пострадавших доставили в больницы Сиваса на машинах скорой помощи.
Ранее на 135-м километре автодороги «Серов — Североуральск — Ивдель» в Свердловской области произошло серьёзное дорожно-транспортное происшествие, в результате которого движение на данном участке временно ограничено. В аварии участвовали пять транспортных средств, среди которых два грузовых автомобиля.