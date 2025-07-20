В китайской провинции 247 детей отравились красителями со свинцом

Расследование установило, что в детском саду повара с апреля 2024 года систематически добавляли дешевые красители в муку при приготовлении еды. Им поручила это сделать директриса детского сада с разрешения инвестора учреждения. Так она хотела прорекламировать детский сад: она фотографировала еду и публиковала красочные снимки в соцсетях. В красителях, на упаковках которых было четко обозначено, что они несъедобны, содержалось чрезвычайно опасное количество свинца, утверждают в администрации Ганьсу.