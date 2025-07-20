Появились кадры с места ДТП, в котором погиб экс-участник The Hatters Рулев с женой

Бывший участник рок-группы The Hatters Вадим Рулев и его жена погибли в результате ДТП в Ленинградской области. Кадры с места аварии в воскресенье, 20 июля, опубликовал Telegram-канал РЕН ТВ.
Представители музыкального коллектива подтвердили гибель артиста с супругой, а также выразили соболезнования их родным и близким.
— Вы были нам близкими друзьями, с которыми мы прошли через многое. Светлая память, — передает официальный Telegram-канал The Hatters.
Рулев вместе с женой ехал на мотоцикле BMW в сторону Малиновки, сильно разогнался и, не справившись с управлением, вылетел на встречную полосу, где столкнулся с внедорожником Range Rover. Артисту было 35 лет, его супруге — 33 года.