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Появились кадры с места ДТП, в котором погиб экс-участник The Hatters Рулев с женой

Бывший участник рок-группы The Hatters Вадим Рулев и его жена погибли в результате ДТП в Ленинградской области. Кадры с места аварии в воскресенье, 20 июля, опубликовал Telegram-канал РЕН ТВ.

Бывший участник рок-группы The Hatters Вадим Рулев и его жена погибли в результате ДТП в Ленинградской области. Кадры с места аварии в воскресенье, 20 июля, опубликовал Telegram-канал РЕН ТВ.

Представители музыкального коллектива подтвердили гибель артиста с супругой, а также выразили соболезнования их родным и близким.

— Вы были нам близкими друзьями, с которыми мы прошли через многое. Светлая память, — передает официальный Telegram-канал The Hatters.

Рулев вместе с женой ехал на мотоцикле BMW в сторону Малиновки, сильно разогнался и, не справившись с управлением, вылетел на встречную полосу, где столкнулся с внедорожником Range Rover. Артисту было 35 лет, его супруге — 33 года.