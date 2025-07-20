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Посольство РФ отреагировало на задержание этнографа Каверина в Афганистане

Россиянина обвинили в попытке контрабанды украшений.

Источник: Аргументы и факты

Российскому посольству известно о задержании в Афганистане российского этнографа Святослава Каверина, пишет РИА Новости со ссылкой на сообщение посольства РФ в Кабуле.

«Мы в курсе, занимаемся этим вопросом», — приводит агентство слова источника.

Каверин 19 июля в своем Telegram-канале сообщил, что его задержали в городе Кундузе и обвинили в попытке контрабанды украшений. Этнограф рассказал, что его перевезли в Кабул, и выразил надежду, что там его допросят и оформят документы на украшения. Ученый также посетовал, что ему редко позволяют пользоваться смартфоном.

Каверин является сотрудником Института востоковедения Российско-армянского университета.

Ранее сообщалось, что Министерство высшего образования Афганистана запретило 500 афганским студентам отправиться на учебу в Россию.