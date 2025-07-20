Посольство РФ отреагировало на задержание этнографа Каверина в Афганистане

Каверин 19 июля в своем Telegram-канале сообщил, что его задержали в городе Кундузе и обвинили в попытке контрабанды украшений. Этнограф рассказал, что его перевезли в Кабул, и выразил надежду, что там его допросят и оформят документы на украшения. Ученый также посетовал, что ему редко позволяют пользоваться смартфоном.